El indicador técnico Alligator es una variante del Balance Lines (Moving Averages) que utiliza geometría fractal y dinámica no lineal (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").

La Línea Azul (Mandíbula del Caimán) es la línea de balance del marco de tiempo que se utiliza para construir el gráfico (Media Móvil Suavizada de 13 períodos desplazada al futuro 8 barras);

Los labios, los dientes y la mandíbula del Alligator muestran la interacción de los diferentes períodos de tiempo. Dado que las tendencias bien definidas sólo aparecen entre un 15 y un 30 por ciento de las veces, es muy importante seguirlas y abstenerse de trabajar en mercados que sólo fluctúan en determinados períodos.

Cuando la mandíbula, los dientes y los labios del Caimán están cerrados, significa que éste se va a dormir, o que ya está durmiendo. Mientras duerme va teniendo más y más hambre (cuanto más tiempo duerma, más hambre tendrá al despertar). Así que lo primero que hace cuando se despierta es abrir la boca y bostezar. Entonces el olor de la comida llega a la nariz del Caimán (carne de toro o carne de oso), y éste comienza la caza. Después de haber comido lo suficiente como para sentirse muy lleno, el Alligator comienza a perder el interés por la comida/precio (las Balance Lines se unen). Este es el momento de preparar las ganancias.

Cálculo:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8) ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5) ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



