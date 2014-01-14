ZerolagStochs

Autor real:

Perky_z

Este Oscilador Estocástico equivalente se basa en cuatro Osciladores Estocásticos.



Todas las opciones del indicador se configuran como parámetros externos del indicador. Pero tenga en cuenta que algunas variables no son independientes y deben ser seleccionadas con más cuidado!



Estas variables como FactorN representan el peso específico del N-th estocástico en el valor total del indicador final. El resto de los parámetros de entrada del indicador son completamente equivalentes a los parámetros técnicos del indicador iStochastic(). El Indicador se presenta en dos variantes.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 24.10.2008.



