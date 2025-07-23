당사 팬 페이지에 가입하십시오
제로락스토치 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 111
실제 작성자:
Perky_z
이 스토캐스틱 오실레이터 아날로그는 4개의 스토캐스틱 오실레이터(스토캐스틱 오실레이터)를 사용하여 판독값을 생성합니다.
값을 변경할 수 있는 모든 변수는 인디케이터의 외부 파라미터로 표시됩니다. 그러나 여기서 우리는 이러한 변수의 값이 다소 상호 의존적이며 선택이 더 신중해야한다는 사실을 고려해야합니다!
팩터N 유형의 변수는 최종 지표의 총 값에서 숫자 N이 있는 확률적 판독값의 특정 가중치를 나타냅니다. 인디케이터의 다른 입력 매개변수는 기술 인디케이터 iStochastic() 의 매개변수와 절대적으로 유사합니다. 인디케이터는 두 가지 버전으로 만들어집니다.
처음으로 이 지표는 MQL4에서 실행되었으며 2008.10. 24에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
디트렌드 가격 오실레이터 (MetaTrader 지표) - 현재 가격과 (기간/2) + 1 바 이동한 단순이동평균의 차이를 기반으로 한 가격 오실레이터 버전입니다. 스토캐스틱 오실레이터와 달리 이 지표는 단기 추세 변화(장기 추세 내 가격 파동)를 표시하는 것을 목표로 합니다. 이 인디케이터는 차트의 별도 창에 표시됩니다. 이 디트렌드 가격 오실레이터(DPO) 지표는 MT4 및 MT5 버전 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.CCI Arrows MT5
CCI 화살표 메타트레이더 인디케이터 - 0과 CCI가 교차하는 지점(빨간색 또는 파란색 화살표로 표시)을 표시하여 숏 또는 롱 포지션을 결정하는 데 도움을 줍니다. 지연이 적고 정확도가 비교적 높습니다. 이 간단한 보조지표는 단순함을 선호하고 복잡한 보조지표를 싫어하는 트레이더에게 좋은 선택입니다. CCI 화살표는 모든 유형의 알림을 지원합니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전에서 사용할 수 있습니다.