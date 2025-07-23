코드베이스섹션
지표

제로락스토치 - MetaTrader 5용 지표

Perky_z | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
111
평가:
(19)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

Perky_z

이 스토캐스틱 오실레이터 아날로그는 4개의 스토캐스틱 오실레이터(스토캐스틱 오실레이터)를 사용하여 판독값을 생성합니다.

값을 변경할 수 있는 모든 변수는 인디케이터의 외부 파라미터로 표시됩니다. 그러나 여기서 우리는 이러한 변수의 값이 다소 상호 의존적이며 선택이 더 신중해야한다는 사실을 고려해야합니다!

팩터N 유형의 변수는 최종 지표의 총 값에서 숫자 N이 있는 확률적 판독값의 특정 가중치를 나타냅니다. 인디케이터의 다른 입력 매개변수는 기술 인디케이터 iStochastic() 의 매개변수와 절대적으로 유사합니다. 인디케이터는 두 가지 버전으로 만들어집니다.

처음으로 이 지표는 MQL4에서 실행되었으며 2008.10. 24에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

제로락스토치 및 컬러제로락스토치 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/420

