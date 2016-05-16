コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZerolagStochs - MetaTrader 5のためのインディケータ

Perky_z | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1133
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

Perky_z

Tストキャスティクスの同等は4つのストキャスティクスに基づいています。

すべてのインディケータオプションは、インディケータ外部パラメータとして設定されています。しかし、変数のいくつかは互いに依存しているので、慎重に選択しなければならないことにご注意ください。

FactorNのような変数は、最後の指標合計値のN番目の確率の特定の重みを表します。インディケータの入力パラメータの残りの部分はiStochastic()テクニカル指標のパラメータと完全に同等です。このインディケータには、2つのバリアントがあります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年10月24日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

ZerolagStochs

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/420

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

このインディケータは売買シグナルを生成し、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。

ユニバーサルデジタルフィルタ ユニバーサルデジタルフィルタ

このインディケータは、クライアント端末におけるデジタルフィルタ使用上の問題を解決します。

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

このインディケータはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。

Variation Variation

このトレンドインディケータは、ポジション決済のために現在のトレンド方向とモーメントを示します。