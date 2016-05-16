無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZerolagStochs - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1133
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Perky_z
Tストキャスティクスの同等は4つのストキャスティクスに基づいています。
すべてのインディケータオプションは、インディケータ外部パラメータとして設定されています。しかし、変数のいくつかは互いに依存しているので、慎重に選択しなければならないことにご注意ください。
FactorNのような変数は、最後の指標合計値のN番目の確率の特定の重みを表します。インディケータの入力パラメータの残りの部分はiStochastic()テクニカル指標のパラメータと完全に同等です。このインディケータには、2つのバリアントがあります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年10月24日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/420
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
このインディケータは売買シグナルを生成し、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。ユニバーサルデジタルフィルタ
このインディケータは、クライアント端末におけるデジタルフィルタ使用上の問題を解決します。
FractalChannel_v1
このインディケータはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。Variation
このトレンドインディケータは、ポジション決済のために現在のトレンド方向とモーメントを示します。