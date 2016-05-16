ZerolagStochs

実際の著者

Perky_z

Tストキャスティクスの同等は4つのストキャスティクスに基づいています。



すべてのインディケータオプションは、インディケータ外部パラメータとして設定されています。しかし、変数のいくつかは互いに依存しているので、慎重に選択しなければならないことにご注意ください。



FactorNのような変数は、最後の指標合計値のN番目の確率の特定の重みを表します。インディケータの入力パラメータの残りの部分はiStochastic()テクニカル指標のパラメータと完全に同等です。このインディケータには、2つのバリアントがあります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年10月24日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



