ZerolagStochs - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1010
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Urheber:
Perky_z
This Stochastic Oscillator equivalent basiert auf vier Stochastic Oscillatoren.
Alle Indikator-Einstellungen sind als externe Parameter angelegt. Am achten Sie darauf dass einige Variablen voneinander abhängen und mit Vorsicht zu genießen sind!
Variablen wie FactorN repräsentieren eine bestimmte Gewichtung von der N-th Stochastic des endgültigen Gesamtwertes des Indikators. Die weiteren Eingabeparameter des Indikators entsprechen den Parametern des iStochastic() technischem Indikator. Der Indikator wird in zwei Varianten vorgestellt.
Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 24.10.2008 in Code Base at mql4.com publiziert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/420
Der Indikator generiert Kauf- und Verkaufssignale und es ertönt ein Signal wenn sich die Werte für eine überkaufte oder überverkaufte Situation des Stochastic Oscillator schneiden.Universal digital filter
Dieser Indikator löst ein Problem bei der Verwendung der digitalen Filter in dem client terminal.
Dieser Indikator zeigt einen Kanal an, der auf Fraktalen basiert.Variation
Dieser Indikator zeigt die Richtung des aktuellen Trends und Zeitpunkte für das Schließen einer offenen Position.