ZerolagStochs

Urheber:

Perky_z

This Stochastic Oscillator equivalent basiert auf vier Stochastic Oscillatoren.



Alle Indikator-Einstellungen sind als externe Parameter angelegt. Am achten Sie darauf dass einige Variablen voneinander abhängen und mit Vorsicht zu genießen sind!



Variablen wie FactorN repräsentieren eine bestimmte Gewichtung von der N-th Stochastic des endgültigen Gesamtwertes des Indikators. Die weiteren Eingabeparameter des Indikators entsprechen den Parametern des iStochastic() technischem Indikator. Der Indikator wird in zwei Varianten vorgestellt.

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 24.10.2008 in Code Base at mql4.com publiziert.



