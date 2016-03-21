CodeBaseKategorien
ZerolagStochs - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1010
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

Perky_z

This Stochastic Oscillator equivalent basiert auf vier Stochastic Oscillatoren.

Alle Indikator-Einstellungen sind als externe Parameter angelegt. Am achten Sie darauf dass einige Variablen voneinander abhängen und mit Vorsicht zu genießen sind!

Variablen wie FactorN repräsentieren eine bestimmte Gewichtung von der N-th Stochastic des endgültigen Gesamtwertes des Indikators. Die weiteren Eingabeparameter des Indikators entsprechen den Parametern des iStochastic() technischem Indikator. Der Indikator wird in zwei Varianten vorgestellt.

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 24.10.2008 in Code Base at mql4.com publiziert.

ZerolagStochs

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/420

