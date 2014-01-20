代码库部分
ZerolagStochs - MetaTrader 5脚本

Perky_z
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1631
等级:
(19)
已发布:
已更新:
原作者:

Perky_z

该随机震荡等同指标基于四个随机 振荡.

所有的指标选项设置为指标的外部参数。但需注意一些变量不是独立的，必须更被小心地选择!

比如FactorN这样的变量以最终指标总和的形式代表第N个随机指标的特定权重. 该指标的其它输入参数完全等同于iStochastic() 技术指标参数. 该指标的展现有两种方式.

这个指标起初使用MQL4实现并于2008年10月24日发布到mql4.com上的代码基地.

ZerolagStochs

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/420

