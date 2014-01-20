请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZerolagStochs - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1631
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
Perky_z
所有的指标选项设置为指标的外部参数。但需注意一些变量不是独立的，必须更被小心地选择!
比如FactorN这样的变量以最终指标总和的形式代表第N个随机指标的特定权重. 该指标的其它输入参数完全等同于iStochastic() 技术指标参数. 该指标的展现有两种方式.
这个指标起初使用MQL4实现并于2008年10月24日发布到mql4.com上的代码基地.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/420
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
该指标产生买卖信号，并在跨越Stochastic Oscillato指标的超买超卖水平线时发出警告。通用数字滤波器
该指标解决了数字滤波器在客户端的使用的问题.
FractalChannel_v1
该指标基于分形显示通道。NRTR Rosh v2
该指标显示当前趋势，支撑和阻力水平。