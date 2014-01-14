Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend1 - librería para MetaTrader 5
La versión original de BrainTrend1 tiene 4 parámetros, pero sólo 2 de ellos son utilizados en este módulo de señales de comercio( el perido del ATR y el periodo del estocástico). Para los otros dos parámetros de entrada (MA_Method=MODE_SMA, STO_Price=STO_LOWHIGH) se utilizan los valores por defecto.
Una vela azul es la señal para abrir una posición larga, una vela roja es una señal para abrir una posición corta. Las señales se forman en las barras completas (velas).
En las pruebas se utilizaron los siguientes parámetros de entrada:
- Periodo del ATR: 7;
- Periodo del Estocástico: 9;
- Temporalidad: H4;
- Símbolo: GBPUSD;
- Lote: 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: no utilizados
Para utilizar este módulo de señales comerciales en el Asistente MQL5 , el fichero braintrendsignal.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
El modulo utiliza el indicador BrainTrend, BrainTrend1.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Ejemplo de las operaciones en el gráfico
Resultados del backtesting a partir del 2011:
Resultados del backtesting del Historial
