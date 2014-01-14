Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BrainTrend2Stop es un indicador de detección de cambio de tendencia, se muestra por la línea de stop. La intersección de la línea indica la inversión de la tendencia y el momento de cerrar las posiciones previamente abiertas. El algoritmo BrainTrend2Sig se basa en el procesamiento de la información de los indicadores ATR y Oscilador Estocástico.
En este indicador extraje todas las variables del algoritmo que se pueden controlar en los parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora puede ser utilizado no sólo con la configuración predeterminada.
La línea azul por debajo de los mínimos de las velas indica dos cosas:
- La tendencia del mercado va hacia arriba;
- El significado de su propia línea - la protección de stop en ese nivel o toma de ganancias (si la posición es rentable) para una posición larga.
La línea roja por encima de los máximos de las velas indica dos cosas:
- La tendencia del mercado va hacia abajo;
- El significado de su propia línea - protección de stop en ese nivel o toma de ganancias (si la posición es rentable) para una posición corta.
BrainTrend1Stop es un indicador de cambio de tendencia.Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend1
Una vela azul del indicador BrainTrend1 es la señal para abrir una posición larga, una vela roja es la señal para abrir una posición corta.
BrainTrend2Sig es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.BrainTrend2
BrainTrend2 es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.