und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Module of Trade Signals, based on BrainTrend1 indicator - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1062
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die originale Version des BrainTrend1 Indikators hat vier Parameter, Von denen hier aber nur zwei verwendet werden (ATR period and Stochastic period). Für die anderen Input-Parameter (MA_Method=MODE_SMA, STO_Price=STO_LOWHIGH) werden die Standardwerte verwendet.
Eine blaue Kerze ist ein Signal, um eine Long-Position zu öffnen, Eine rote Kerze ist ein Signal um eine Short-Position zu öffnen. Die Signale werden nach vollständigen Bars gebildet (Kerzen).
Die folgenden Parameter wurden für den Test verwendet:
- ATR period: 7;
- Stochastic period: 9;
- Timeframe: H4;
- Symbol: GBPUSD;
- Lot: 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: Nicht verwendet
Um dieses Modul in MQL5 Wizard, verwenden zu können, muss die Datei braintrendsignal.mqh in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
Dieses Modul verwendet den BrainTrend Indikator, die Datei BrainTrend1.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Ein Beispiel für Transaktionen in diesem Chart
Backtest-Ergebnisse ab dem Jahr 2011:
Backtest-Ergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/413
Extrapolator ist ein Ergebnis einer Langzeituntersuchung auf den Feld der Vorhersage von Zeitserien. Dieser Indikator sagt zukünftiges Kursverhalten voraus.Chande Momentum Oscillator
Chande Momentum Oscillator (CMO) ist ein technischer Indikator der versucht das Momentum zu erfassen.
Arrows&Curves Zeigt Signale für das Öffnen und Schließen von Positionen.Module of Trade Signals, based on BrainTrend2 indicator
Eine grüne Kerze des BrainTrend2 Indikators ist ein Signal, um eine Long-Position zu öffnen, eine rote Kerze ist ein Signal um eine Short-Position zu öffnen.