Die originale Version des BrainTrend1 Indikators hat vier Parameter, Von denen hier aber nur zwei verwendet werden (ATR period and Stochastic period). Für die anderen Input-Parameter (MA_Method=MODE_SMA, STO_Price=STO_LOWHIGH) werden die Standardwerte verwendet.



Eine blaue Kerze ist ein Signal, um eine Long-Position zu öffnen, Eine rote Kerze ist ein Signal um eine Short-Position zu öffnen. Die Signale werden nach vollständigen Bars gebildet (Kerzen).

Die folgenden Parameter wurden für den Test verwendet:

ATR period: 7;

Stochastic period: 9;

Timeframe: H4;

Symbol: GBPUSD;

Lot: 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: Nicht verwendet

Um dieses Modul in MQL5 Wizard, verwenden zu können, muss die Datei braintrendsignal.mqh in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

Dieses Modul verwendet den BrainTrend Indikator, die Datei BrainTrend1.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators.





Ein Beispiel für Transaktionen in diesem Chart



Backtest-Ergebnisse ab dem Jahr 2011:

Backtest-Ergebnisse

