原版的 BrainTrend1 有 4 个参数, 但它们当中仅有 2 个用在这个交易信号模块中 (ATR 周期和随机周期)。另两个其它输入参数 (MA_Method=MODE_SMA, STO_Price=STO_LOWHIGH) 使用省缺值。



一根蓝色蜡烛是开多单信号, 一根红色蜡烛是开空单信号。信号仅形成在完整柱线 (蜡烛)。

以下输入参数在测试时使用:

ATR 周期: 7;

随机指标周期: 9;

时间帧: H4;

符号: GBPUSD;

手数: 0.1;

止损, 止盈, 尾随: 未使用。

为了在 MQL5 向导 中使用这个交易信号模块, 头文件 braintrendsignal.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。

此模块使用 BrainTrend 指标, 该 BrainTrend1.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。





图表上的交易例子



历史回测结果 开始于 2011:

历史回测结果

