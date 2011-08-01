В оригинальном индикаторе BrainTrend1 четыре параметра, в данном модуле сигналов используются и могут настраиваться только два первых: период ATR и период стохастика, остальные два - метод усреднения MA_Method=MODE_SMA, метод расчета цен STO_Price=STO_LOWHIGH - заданы по умолчанию.

Сигналы формируются по закрытию свечи. Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча синего цвета, на продажу - красного.



При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:

Период ATR: 7;

Период стохастика: 9;

Таймфрейм: H4;

Инструмент: GBPUSD;

Лот: постоянный 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.

Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файл braintrendsignal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.



Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла BrainTrend1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.