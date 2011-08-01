Ставь лайки и следи за новостями
Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend1 - библиотека для MetaTrader 5
В оригинальном индикаторе BrainTrend1 четыре параметра, в данном модуле сигналов используются и могут настраиваться только два первых: период ATR и период стохастика, остальные два - метод усреднения MA_Method=MODE_SMA, метод расчета цен STO_Price=STO_LOWHIGH - заданы по умолчанию.
Сигналы формируются по закрытию свечи. Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча синего цвета, на продажу - красного.
При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:
- Период ATR: 7;
- Период стохастика: 9;
- Таймфрейм: H4;
- Инструмент: GBPUSD;
- Лот: постоянный 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.
Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файл braintrendsignal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла BrainTrend1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Примеры сделок на графике
Результаты тестирования с начала 2011 года:
График результатов тестирования
BrainTrend2Stop - это индикатор остановки тенденции, он демонстрируется линией стопов, пересечение которой означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки, открытой до этого.BrainTrend2Sig
BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.
Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча цвета Lime, на продажу - Magenta.Support and Resistance
Индикатор уровней поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.