Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend1 - библиотека для MetaTrader 5

Aleksey Sergan
2666
(25)
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
braintrendsignal.mqh (6.61 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
test_braintrendsignal.mq5 (6.43 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
braintrend1.mq5 (7.21 KB) просмотр
В оригинальном индикаторе BrainTrend1 четыре параметра, в данном модуле сигналов используются и могут настраиваться только два первых: период ATR и период стохастика, остальные два - метод усреднения MA_Method=MODE_SMA, метод расчета цен STO_Price=STO_LOWHIGH - заданы по умолчанию.

Сигналы формируются по закрытию свечи.  Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча синего цвета, на продажу - красного.

При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:

  • Период ATR: 7;
  • Период стохастика: 9; 
  • Таймфрейм: H4;
  • Инструмент: GBPUSD;
  • Лот: постоянный 0.1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.

Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файл braintrendsignal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла BrainTrend1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

 Примеры сделок на графике

Примеры сделок на графике

 

Результаты тестирования с начала 2011 года:

Результаты тестирования 

График результатов тестирования 

 

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop - это индикатор остановки тенденции, он демонстрируется линией стопов, пересечение которой означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки, открытой до этого.

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend2 Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend2

Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча цвета Lime, на продажу - Magenta.

Support and Resistance Support and Resistance

Индикатор уровней поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.