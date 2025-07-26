이 신호 모듈에서는 처음 두 개의 매개 변수만 사용되며 조정할 수 있습니다: ATR 기간과 확률 기간, 나머지 두 개 - 평균화 방법 MA_Method=MODE_SMA, 가격 계산 방법 STO_Price=STO_LOWHIGH -는 기본적으로 설정되어 있습니다.

신호는 캔들 종가에 형성됩니다. 매수 신호의 조건은 파란색 캔들, 매도 신호의 조건은 빨간색 캔들이 형성되는 것입니다.



아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:

ATR 기간: 7;

스토캐스틱 기간: 9;

기간: H4;

상품: GBPUSD;

랏: 상수 0.1;

손절, 이익실현, 추적: 사용 안 함.

신호 모듈을 MQL5.Wizard 전문가 자문가 생성기에서 사용하려면 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals에 braintrendsignal.mqh 파일을 작성해야 합니다.



생성된 전문가 어드바이저가 올바르게 작동하려면 terminal_data_folder\MQL5\Indicators에 BrainTrend1.ex5 파일이 있어야 합니다.