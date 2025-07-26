당사 팬 페이지에 가입하십시오
거래 신호 모듈, BrainTrend1 보조지표 기반 - MetaTrader 5용 라이브러리
이 신호 모듈에서는 처음 두 개의 매개 변수만 사용되며 조정할 수 있습니다: ATR 기간과 확률 기간, 나머지 두 개 - 평균화 방법 MA_Method=MODE_SMA, 가격 계산 방법 STO_Price=STO_LOWHIGH -는 기본적으로 설정되어 있습니다.
신호는 캔들 종가에 형성됩니다. 매수 신호의 조건은 파란색 캔들, 매도 신호의 조건은 빨간색 캔들이 형성되는 것입니다.
아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:
- ATR 기간: 7;
- 스토캐스틱 기간: 9;
- 기간: H4;
- 상품: GBPUSD;
- 랏: 상수 0.1;
- 손절, 이익실현, 추적: 사용 안 함.
신호 모듈을 MQL5.Wizard 전문가 자문가 생성기에서 사용하려면 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals에 braintrendsignal.mqh 파일을 작성해야 합니다.
생성된 전문가 어드바이저가 올바르게 작동하려면 terminal_data_folder\MQL5\Indicators에 BrainTrend1.ex5 파일이 있어야 합니다.
차트 내 거래 예시
2011년 초의 테스트 결과:
테스트 결과 차트
