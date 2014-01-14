BrainTrend1Stop es un indicador de cambio de tendencia. La intersección de la línea de los stop por el precio indica un cambio de tendencia y la hora de cerrar las posiciones abiertas previamente.



El algoritmo BrainTrend1Stop esta basado en los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En esta versión los valores de todas las variables del algoritmo están diseñadas como parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora se puede utilizar con los ajustes personalizados.

La línea de color Cian debajo de los mínimos de las velas indica lo siguiente:



La tendencia del mercado va hacia arriba; El significado de su propia línea - la protección de stop en ese nivel o toma de ganancias (si la posición es rentable) para una posición larga.

La linea Magenta por encima de los máximos de las velas indica dos cosas:

La tendencia del mercado va hacia abajo;

El significado de su propia línea - protección de stop en ese nivel o toma de ganancias (si la posición es rentable) para una posición corta.



