BrainTrend1Stop - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BrainTrend1Stop es un indicador de cambio de tendencia. La intersección de la línea de los stop por el precio indica un cambio de tendencia y la hora de cerrar las posiciones abiertas previamente.

El algoritmo BrainTrend1Stop esta basado en los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En esta versión los valores de todas las variables del algoritmo están diseñadas como parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora se puede utilizar con los ajustes personalizados.

La línea de color Cian debajo de los mínimos de las velas indica lo siguiente:

  1. La tendencia del mercado va hacia arriba;
  2. El significado de su propia línea - la protección de stop en ese nivel o toma de ganancias (si la posición es rentable) para una posición larga.

La linea Magenta por encima de los máximos de las velas indica dos cosas:

  1. La tendencia del mercado va hacia abajo;
  2. El significado de su propia línea - protección de stop en ese nivel o toma de ganancias (si la posición es rentable) para una posición corta.

Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend1 Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend1

Una vela azul del indicador BrainTrend1 es la señal para abrir una posición larga, una vela roja es la señal para abrir una posición corta.

Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend2 Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend2

Una vela de color Lime del indicador BrainTrend2 es la señal para abrir una posición larga, una vela Magenta es la señal para abrir una posición corta.

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop es un indicador de detección de cambio de tendencia, se muestra por la línea de stop. La intersección de la línea indica la inversión de la tendencia y el momento de cerrar las posiciones previamente abiertas.

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.