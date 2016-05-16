私たちのファンページに参加してください
BrainTrend1インディケータに基づいた取引シグナルモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ
- 946
BrainTrend1のオリジナル版には4つのパラメータがありますが、この取引シグナルモジュールでは2つのみ（ATR期間とストキャスティック期間）が使用されます。後二つの入力パラメータ（MA_Method=MODE_SMA、STO_Price=STO_LOWHIGH）ではデフォルト値が使用されます。
青いローソク足はロングポジション、赤いローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。シグナルは、完成したバー（ローソク足）の上に形成されます。
検証の際には以下の入力パラメータが使用されました。
- ATR期間：7
- ストキャスティック期間：9
- 時間枠： H4
- 銘柄：GBPUSD
- ロット：0.1
- ストップロス、テイクプロフィットやトレイリングは使用されませんでした。
この取引シグナルモジュールをMQL5ウィザードで使用するには、braintrendsignal.mqhをterminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals に配置します。
このモジュールはBrainTrendインディケータを使用し、BrainTrend1.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。
チャートでの取引例は下記です。
2011から始まる履歴バックテスト結果は下記です。
履歴バックテスト結果
A Lime candle of BrainTrend2インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。