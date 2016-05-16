BrainTrend1のオリジナル版には4つのパラメータがありますが、この取引シグナルモジュールでは2つのみ（ATR期間とストキャスティック期間）が使用されます。後二つの入力パラメータ（MA_Method=MODE_SMA、STO_Price=STO_LOWHIGH）ではデフォルト値が使用されます。



青いローソク足はロングポジション、赤いローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。シグナルは、完成したバー（ローソク足）の上に形成されます。

検証の際には以下の入力パラメータが使用されました。

ATR期間：7

ストキャスティック期間：9

時間枠： H4

銘柄：GBPUSD

ロット：0.1

ストップロス、テイクプロフィットやトレイリングは使用されませんでした。

この取引シグナルモジュールをMQL5ウィザードで使用するには、braintrendsignal.mqhをterminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals に配置します。

このモジュールはBrainTrendインディケータを使用し、BrainTrend1.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。





チャートでの取引例は下記です。



2011から始まる履歴バックテスト結果は下記です。

履歴バックテスト結果

