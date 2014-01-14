CodeBaseSecciones
Directional Trend Index Blau_DTI - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Autor: Andrey N. Bolkonsky

El indicador The Directional Trend Index (DTI) (esta basado en el Composite High/Low Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_DTI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Indicador Directional Trend Index (DTI) de William Blau

Cálculo:

Directional Trend Index es calculado por la fórmula:

                       100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u)             100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
                         EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, then DTI(price,q,r,s,u)=0

donde:

  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - the Composite High/Low Momentum;
  • |HLM(q)| - el valor abosoluto de HLM(q);
  • HLM(q,r,s,u) - triple suavizado HLM(q);
  • EMA(...,r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a
    1. HLM(q)
    2. a los valores absolutos de HLM(q);
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del 1er suavizado;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
Parámetros de entrada:
  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de HLM (por defecto q=2);
  • r - periodo de la 1ª EMA, aplicada a HLM (por defecto r=20);
  • s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
  • u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).

