Directional Trend Index Blau_DTI - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
El indicador The Directional Trend Index (DTI) (esta basado en el Composite High/Low Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_DTI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Indicador Directional Trend Index (DTI)de William Blau
Cálculo:
Directional Trend Index es calculado por la fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) 100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, then DTI(price,q,r,s,u)=0
donde:
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - the Composite High/Low Momentum;
- |HLM(q)| - el valor abosoluto de HLM(q);
- HLM(q,r,s,u) - triple suavizado HLM(q);
- EMA(...,r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a
- HLM(q)
- a los valores absolutos de HLM(q);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del 1er suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de HLM (por defecto q=2);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicada a HLM (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
