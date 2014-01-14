CodeBaseSecciones
Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Ergodic DTI-Oscillator (esta basado en el Directional Trend Index) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_DTI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Ergodic DTI-Oscillator de William Blau

Cálculo:

El Ergodic DTI-Oscillator es definido así:

Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)

SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)

donde:

  • Ergodic_DTI() - Linea Ergodic - Directional Trend Index DTI(q,r,s,u);
  • SignalLine() - Linea de Señal - EMA(ul), aplicada a la linea Ergodic;
  • ul - periodo suavizado de la Linea de Señal.
Parámetros de entrada:
  • representación gráfica #0 - Ergodic Line (Directional Trend Index тренда):
    • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de DTI (por defecto q=2);
    • r - periodo de la 1ª EMA, aplicada a DTI (por defecto r=20);
    • s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
    • u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
  • representación gráfica #1 - Linea de Señal:
    • ul - periodo suavizado de la Linea de Señal - EMA(ul), aplicada a Ergodic (por defecto ul=3);
Notas:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Si  r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
  • ul>0. Si ul=1, la Linea de Señal y la Linea Ergodic son las mismas;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/385

