Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Ergodic DTI-Oscillator (esta basado en el Directional Trend Index) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_DTI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Ergodic DTI-Oscillator de William Blau
Cálculo:
El Ergodic DTI-Oscillator es definido así:
Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)
SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)
donde:
- Ergodic_DTI() - Linea Ergodic - Directional Trend Index DTI(q,r,s,u);
- SignalLine() - Linea de Señal - EMA(ul), aplicada a la linea Ergodic;
- ul - periodo suavizado de la Linea de Señal.
- representación gráfica #0 - Ergodic Line (Directional Trend Index тренда):
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de DTI (por defecto q=2);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicada a DTI (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
- representación gráfica #1 - Linea de Señal:
- ul - periodo suavizado de la Linea de Señal - EMA(ul), aplicada a Ergodic (por defecto ul=3);
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
- ul>0. Si ul=1, la Linea de Señal y la Linea Ergodic son las mismas;
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
