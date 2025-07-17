당사 팬 페이지에 가입하십시오
Blau_HLM의 고점과 저점에 대한 복잡한 모멘텀 - MetaTrader 5용 지표
- 91
-
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
복합 고저 모멘텀(복합 고저 모멘텀) 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성, 발산이라는 책에서 설명합니다.
복합 고저 모멘텀은 한 분기 상승 추세 모멘텀과 한 분기 하락 추세 모멘텀의 차이입니다. 고점-저점 복합 모멘텀의 부호는 가격 변화의 경향을 나타냅니다: 양수 HLM - 가격 상승 경향(상승 추세), 음수 - 가격 하락 경향(하락 추세).
자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 terminal_data_terminal 카탈로그\MQL5\Include\.
- Blau_HLM.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.
윌리엄 블라우의 복합 고점-저점 모멘텀
계산:
복합 q-기간 복합 고-저 모멘텀 공식:
HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)
Where:
- q는 상승 추세 및 하락 추세 모멘텀 계산에 관련된 가격 차트 기간의 수입니다;
- HMU(q) - 해당 기간 q의 상승 추세 모멘텀;
- LMD(q) - 기간 q의 하락 추세 모멘텀.
최대값과 최소값(가상 종가)에 의한 평활화된 복소수 q-기간 모멘텀 공식:
HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q),r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q),r),r),s),u)
여기서:
- q는 상승 추세 및 하락 추세 모멘텀 계산에 관련된 가격 차트 기간의 수입니다;
- HMU(q) - 기간 q의 상승 추세 모멘텀;
- LMD(q) - 기간 q의 하락 추세 모멘텀;
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - 최대값과 최소값에 의한 복합 q-기간 모멘텀;
- EMA(HLM(q),r) - 1차 평활화 - 고점과 저점의 복소 q-기간 모멘텀에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균(지수);
- EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 r의 지수에 적용된 기간 s의 지수;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활 - 두 번째 평활 결과에 적용된 기간 u의 지수.
- q - HLM이 계산되는 주기(기본값은 q=2);
- r - HLM에 적용되는 첫 번째 EMA의 주기(기본값은 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 기간입니다(기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과와 관련된 세 번째 EMA의 주기(기본값 u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 대해 스무딩이 수행되지 않습니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).
