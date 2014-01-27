请观看如何免费下载自动交易
William Blau 的蜡烛条动量指标 (q-周期蜡烛条动量) 的描述在这本书中 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_CMtm.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
动量是当前价格 (例如, 柱线收盘价) 与之前价格 (几根柱线之前) 之间的不同。动量可以用于任何时间帧和周期。
根据 William Blau, 蜡烛条动量定义为, 在固定间隔之上的价格变化:
cmtm = close - open
此处:
- close - 柱线收盘价 (蜡烛图);
- open - 柱线开盘价 (蜡烛图).
蜡烛条动量可正可负, 其含义是, 当收盘价高于开盘价, 动量向上为正; 当开盘价高于收盘价, 动量向下为负。
蜡烛条动量定义可扩展:
- 蜡烛条动量可应用于任意时间帧;
- 适用价格 (收盘价, 开盘价) 是可变的。
q-周期蜡烛条动量的定义
William Blau 的蜡烛条动量指标
计算:
蜡烛条动量的计算公式如下所示:
cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]
此处:
- q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量;
- price1 - 收盘价;
- price2[q–1] - q 柱线之前的开盘价。
q-周期蜡烛条动量的平滑计算如下:
CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)
此处:
- q - 柱线数量, 用于计算 q-周期蜡烛条动量;
- price1 - 收盘价;
- price2 - q 柱线之前开盘价;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期蜡烛条动量;
- EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 第一平滑 - EMA (r), 应用于 q-周期蜡烛条动量;
- EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。
- q - 蜡烛条动量指标周期 (省缺 q=1);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/377
