作者: Andrey N. Bolkonsky



William Blau 的蜡烛条动量指标 (q-周期蜡烛条动量) 的描述在这本书中 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。

WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹 \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CMtm.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

动量是当前价格 (例如, 柱线收盘价) 与之前价格 (几根柱线之前) 之间的不同。动量可以用于任何时间帧和周期。

根据 William Blau, 蜡烛条动量定义为, 在固定间隔之上的价格变化:



cmtm = close - open



此处:

close - 柱线收盘价 (蜡烛图);

open - 柱线开盘价 (蜡烛图).

蜡烛条动量可正可负, 其含义是, 当收盘价高于开盘价, 动量向上为正; 当开盘价高于收盘价, 动量向下为负。



蜡烛条动量定义可扩展:



蜡烛条动量可应用于任意时间帧;

适用价格 (收盘价, 开盘价) 是可变的。





q-周期蜡烛条动量的定义







William Blau 的蜡烛条动量指标



计算:



蜡烛条动量的计算公式如下所示:



cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]



此处:

q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量;

price1 - 收盘价;

price2[q–1] - q 柱线之前的开盘价。

q-周期蜡烛条动量的平滑计算如下:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)



此处:

q - 柱线数量, 用于计算 q-周期蜡烛条动量;

price1 - 收盘价;

price2 - q 柱线之前开盘价;

cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期蜡烛条动量;

EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 第一平滑 - EMA (r), 应用于 q-周期蜡烛条动量;

EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。

q - 蜡烛条动量指标周期 (省缺 q=1);

r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);

s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);

u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);

AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_OPEN).