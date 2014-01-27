代码库部分
蜡烛条动量 Blau_CMtm - MetaTrader 5脚本

Andrey F. Zelinsky
作者: Andrey N. Bolkonsky

William Blau 的蜡烛条动量指标 (q-周期蜡烛条动量) 的描述在这本书中 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"

  • WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
  • Blau_CMtm.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

动量是当前价格 (例如, 柱线收盘价) 与之前价格 (几根柱线之前) 之间的不同。动量可以用于任何时间帧和周期。

根据 William Blau, 蜡烛条动量定义为, 在固定间隔之上的价格变化:

cmtm = close - open

此处:

  • close - 柱线收盘价 (蜡烛图);
  • open - 柱线开盘价 (蜡烛图).

蜡烛条动量可正可负, 其含义是, 当收盘价高于开盘价, 动量向上为正; 当开盘价高于收盘价, 动量向下为负。

蜡烛条动量定义可扩展:

  1. 蜡烛条动量可应用于任意时间帧;
  2. 适用价格 (收盘价, 开盘价) 是可变的。

q-周期蜡烛条动量的定义

q-周期蜡烛条动量的定义

William Blau 的蜡烛条动量指标

William Blau 的蜡烛条动量指标

计算:

蜡烛条动量的计算公式如下所示:

cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]

此处:

  • q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量;
  • price1 - 收盘价;
  • price2[q–1] - q 柱线之前的开盘价。

q-周期蜡烛条动量的平滑计算如下:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)

此处:

  • q - 柱线数量, 用于计算 q-周期蜡烛条动量;
  • price1 - 收盘价;
  • price2 - q 柱线之前开盘价;
  • cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期蜡烛条动量;
  • EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 第一平滑 - EMA (r), 应用于 q-周期蜡烛条动量;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。
输入参数:
  • q - 蜡烛条动量指标周期 (省缺 q=1);
  • r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);
  • s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
  • u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
  • AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_OPEN).
注释:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
  • 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/377

