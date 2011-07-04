Автор: Andrey N. Bolkonsky



Индикатор моментума свечи (моментум q-периодной свечи; сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



Моментум - это разность между текущей ценой (как правило, сегодняшней ценой закрытия) и предыдущей ценой (как правило, вчерашней ценой закрытия). Моментум может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика.

Моментум свечи (по Уильяму Блау) - это разность между ценой закрытия и ценой открытия в пределах одного периода (в пределах одной свечи). Знак моментума свечи показывает направление изменения цены: положительный моментум свечи - цена выросла за период, отрицательный - цена снизилась за период.

Формула моментума свечи:

cmtm = close - open



где:

close - цена закрытия текущего периода (свечи);

open - цена открытия текущего периода (свечи).

С позиции универсальности расширим определение моментума свечи:



Моментум свечи может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика;

Ценовая база (цена закрытия, цена открытия) может быть произвольной.





Определение моментума q-периодной свечи

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CMtm.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Индикатор моментума свечи Уильяма Блау

Расчет:



Формула моментума q-периодной свечи:



cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]



где:

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума свечи;

price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;

price2[q–1] - цена открытия на момент начала периода q.

Формула сглаженного моментума q-периодной свечи:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)



где:

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;

price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;

price2 - цена открытия на момент начала периода q;

cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - моментум q-периодной свечи;

EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к моментуму q-периодной свечи;

EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);

r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).