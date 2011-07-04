CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор моментума свечи Blau_CMtm - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индикатор моментума свечи (моментум q-периодной свечи; сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Моментум - это разность между текущей ценой (как правило, сегодняшней ценой закрытия) и предыдущей ценой (как правило, вчерашней ценой закрытия). Моментум может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика.

Моментум свечи (по Уильяму Блау) - это разность между ценой закрытия и ценой открытия в пределах одного периода (в пределах одной свечи). Знак моментума свечи показывает направление изменения цены: положительный моментум свечи - цена выросла за период, отрицательный - цена снизилась за период.

Формула моментума свечи:

cmtm = close - open

где:

  • close - цена закрытия текущего периода (свечи);
  • open - цена открытия текущего периода (свечи).

С позиции универсальности расширим определение моментума свечи:

  1. Моментум свечи может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика;
  2. Ценовая база (цена закрытия, цена открытия) может быть произвольной.

Определение моментума q-периодной свечи

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_CMtm.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индикатор моментума свечи Уильяма Блау

Расчет:

Формула моментума q-периодной свечи:

cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]

где:

  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума свечи;
  • price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
  • price2[q–1] - цена открытия на момент начала периода q.

Формула сглаженного моментума q-периодной свечи:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)

где:

  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;
  • price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
  • price2 - цена открытия на момент начала периода q;
  • cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - моментум q-периодной свечи;
  • EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к моментуму q-периодной свечи;
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
Входные параметры:
  • q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
  • r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).
Ограничения:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

