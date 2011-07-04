Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор моментума свечи Blau_CMtm - индикатор для MetaTrader 5
- 3454
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индикатор моментума свечи (моментум q-периодной свечи; сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Моментум - это разность между текущей ценой (как правило, сегодняшней ценой закрытия) и предыдущей ценой (как правило, вчерашней ценой закрытия). Моментум может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика.
Моментум свечи (по Уильяму Блау) - это разность между ценой закрытия и ценой открытия в пределах одного периода (в пределах одной свечи). Знак моментума свечи показывает направление изменения цены: положительный моментум свечи - цена выросла за период, отрицательный - цена снизилась за период.
Формула моментума свечи:
cmtm = close - open
где:
- close - цена закрытия текущего периода (свечи);
- open - цена открытия текущего периода (свечи).
С позиции универсальности расширим определение моментума свечи:
- Моментум свечи может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика;
- Ценовая база (цена закрытия, цена открытия) может быть произвольной.
Определение моментума q-периодной свечи
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_CMtm.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Индикатор моментума свечи Уильяма Блау
Расчет:
Формула моментума q-периодной свечи:
cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]
где:
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума свечи;
- price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
- price2[q–1] - цена открытия на момент начала периода q.
Формула сглаженного моментума q-периодной свечи:
CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)
где:
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;
- price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
- price2 - цена открытия на момент начала периода q;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - моментум q-периодной свечи;
- EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к моментуму q-периодной свечи;
- EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
- q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
- r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
