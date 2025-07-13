저자: 안드레이 N. 볼콘스키





모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에 설명된 확률 지수(정규화된 평활화된 q-기간 확률) 윌리엄 블라우.

평활화된 q-주기 스토캐스틱의 값은 백분율 형식(표시 간격 [0,+100])입니다. 평활화된 q-기간 스토캐스틱의 각 값은 q-기간 가격 변동 범위의 값으로 정규화됩니다. 정규화를 통해 정규화된 평활화된 q-기간 스토캐스틱의 값을 시장의 과매수/과매도 정도로 해석할 수 있습니다.

자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터와 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.

WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.

위치해야 합니다. Blau_TStochI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/지표\에 배치해야 합니다.





윌리엄 블라우 스토캐스틱 인덱스

계산:



스토캐스틱 지수 공식:

100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)

TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------

EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)



Where:

가격 - 가격 [종가] - 가격 차트의 가격 기준;

q - 확률 계산에 참여하는 가격 차트의 기간 수입니다;

LL(q) - 해당 기간 q에 대한 이전 q 기간 동안의 최저 가격의 최소값입니다;

HH(q) - 해당 기간 q에 대한 이전 q 기간 최고가의 최대값입니다;

stoch(q)=가격-LL(q) - q-기간 확률;

TStoch(가격,q,r,s,u) - 3배 평활화된 q-기간 스토캐스틱;

HH(q)-LL(q) - q-기간 가격 변동 범위;

EMA(...,r) - 1차 평활화 - 지표에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균 (지수):

q-기간 확률 및 q-기간 가격 변동 범위;

EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 r의 지수에 기간 s의 지수를 적용합니다;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수.



EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0이면 TStochI(가격,q,r,s,u)=0입니다.

입력 매개변수:



q - 스토캐스틱이 계산되는 기간(기본값은 q=5);

r - 스토캐스틱에 대한 1차 EMA의 기간(기본값은 r=20);

s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);

u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간입니다(기본값은 u=3);

AppliedPrice - 가격 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).



제한 사항:

