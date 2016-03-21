und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Author: Andrey N. Bolkonsky
Stochastic Index (Normalisierter und geglätteter q-period Stochastic) von William Blau, beschrieben in dem Buch Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
Die Werte von q-period sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Erlaubt die Bestimmung von überkauften und überverkauften Situationen im Markt.
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_TStochI.mq5 muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ kopiert werden.
Stochatic Index Indicator by William Blau
Berechnung:
Der Stochastik Index Indikator wird mit der folgenden Formel berechnet:
100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
wobei:
- price - Close-Kurs;
- q - Die Anzahl der Bars ,die für die Berechnung benötigt werden;
- LL(q) - Tiefster Kurs von den q bars;
- HH(q) - Höchster Kurs von den q bars;
- stoch(q)=price-LL(q) - q-period Stochastic;
- TStoch(price,q,r,s,u) - Dreifach geglätteter q-period Stochastic;
- HH(q)-LL(q) - q-period price range;
- EMA(...,r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf:
- q-period Stochastic;
- q-period Price Range;
- EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.
if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, the TStochI(price,q,r,s,u)=0.
Input parameters:
- q - Periode die für die stochastische Berechnung verwendet wird (standard q=5);
- r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
- s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
- u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, Es wird keine Glättung verwendet;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/364
