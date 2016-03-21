CodeBaseKategorien
Stochastic Index Blau_TStochI - Indikator für den MetaTrader 5

Author: Andrey N. Bolkonsky

Stochastic Index (Normalisierter und geglätteter q-period Stochastic) von William Blau, beschrieben in dem Buch Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.

Die Werte von q-period sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Erlaubt die Bestimmung von überkauften und überverkauften Situationen im Markt.

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_TStochI.mq5 muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ kopiert werden.

Stochatic Index Indicator by William Blau

Stochatic Index Indicator by William Blau

Berechnung:

Der Stochastik Index Indikator wird mit der folgenden Formel berechnet:

                                    100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u)       100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
                                     EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

wobei:

  • price - Close-Kurs;
  • q - Die Anzahl der Bars ,die für die Berechnung benötigt werden;
  • LL(q) - Tiefster Kurs von den q bars;
  • HH(q) - Höchster Kurs von den q bars;
  • stoch(q)=price-LL(q) - q-period Stochastic;
  • TStoch(price,q,r,s,u) - Dreifach geglätteter q-period Stochastic;
  • HH(q)-LL(q) - q-period price range;
  • EMA(...,r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf:
    1. q-period Stochastic;
    2. q-period Price Range;
  • EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, the TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Input parameters:

  • q - Periode die für die stochastische Berechnung verwendet wird (standard q=5);
  • r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
  • s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
  • u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0.  If r, s or u =1, Es wird keine Glättung verwendet;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/364

