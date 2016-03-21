Author: Andrey N. Bolkonsky



Stochastic Index (Normalisierter und geglätteter q-period Stochastic) von William Blau, beschrieben in dem Buch Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.

Die Werte von q-period sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Erlaubt die Bestimmung von überkauften und überverkauften Situationen im Markt.



Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder \MQL5\Include\ kopiert werden.

\MQL5\Include\ kopiert werden. Die Datei Blau_TStochI.mq5 muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ kopiert werden.





Stochatic Index Indicator by William Blau



Berechnung:



Der Stochastik Index Indikator wird mit der folgenden Formel berechnet:

100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)

TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------

EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)



wobei:

price - Close-Kurs;

q - Die Anzahl der Bars ,die für die Berechnung benötigt werden;

LL(q) - Tiefster Kurs von den q bars;

HH(q) - Höchster Kurs von den q bars;

stoch(q)=price-LL(q) - q-period Stochastic;

TStoch(price,q,r,s,u) - Dreifach geglätteter q-period Stochastic;

HH(q)-LL(q) - q-period price range;

EMA(...,r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf:

q-period Stochastic; q-period Price Range;

EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, the TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Input parameters:



q - Periode die für die stochastische Berechnung verwendet wird (standard q=5);

r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);

s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);

u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);

AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis:

