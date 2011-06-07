Автор: Andrey N. Bolkonsky





Индекс стохастика (нормированный сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Величины сглаженного q-периодного стохастика приведены к процентному формату (интервал отображения [0,+100]). Каждая величина сглаженного q-периодного стохастика нормируется на величину q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение нормированного сглаженного q-периодного стохастика как степень перекупленности/перепроданности рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TStochI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Индекс стохастика по Уильяму Блау

Расчет:



Формула индекса стохастика:

100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)

TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------

EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)



где:

price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;

LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;

HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;

stoch(q)=price-LL(q) - q-периодный стохастик;

TStoch(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастик;

HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;

EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям:

q-периодному стохастику и q-периодному диапазону колебания цены;

EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.



если EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, то TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Входные параметры:



q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);

r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).



Ограничения:

