作者: Andrey N. Bolkonsky



William Blau 的随机指数 (归一化平滑 q-周期随机), 在这本书中描述 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)。

这个 q-周期平滑随机值, 归一化并映射到 [–100,+100] 间隔。它可用来判断市场的超买/超卖。



WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹 \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TStochI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\





William Blau 的随机指数指标



计算:



此随机指数指标的计算公式:

100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)

TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------

EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)



此处:

price - 收盘价;

q - 柱线数量, 用于计算;

LL(q) - q 柱线的最低价;

HH(q) - q 柱线的最高价;

stoch(q)=price-LL(q) - q-周期随机值;

TStoch(price,q,r,s,u) - 三重平滑 q-周期随机;

HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围;

EMA(...,r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于:

q-周期随机; q-周期价格范围;

EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。

若 EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, 则 TStochI(price,q,r,s,u)=0.

输入参数:



q - 周期, 用于计算随机值 (省缺 q=5);

r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);

s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);

u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);

AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

注释:

