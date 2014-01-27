加入我们粉丝页
随机指数 Blau_TStochI - MetaTrader 5脚本
William Blau 的随机指数 (归一化平滑 q-周期随机), 在这本书中描述 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)。
这个 q-周期平滑随机值, 归一化并映射到 [–100,+100] 间隔。它可用来判断市场的超买/超卖。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_TStochI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 的随机指数指标
计算:
此随机指数指标的计算公式:
100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
此处:
- price - 收盘价;
- q - 柱线数量, 用于计算;
- LL(q) - q 柱线的最低价;
- HH(q) - q 柱线的最高价;
- stoch(q)=price-LL(q) - q-周期随机值;
- TStoch(price,q,r,s,u) - 三重平滑 q-周期随机;
- HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围;
- EMA(...,r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于:
- q-周期随机;
- q-周期价格范围;
- EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。
若 EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, 则 TStochI(price,q,r,s,u)=0.
输入参数:
- q - 周期, 用于计算随机值 (省缺 q=5);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注释:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/364
