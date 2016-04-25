作者：Andrey N. Bolkonsky



内容

William Blau によるストキャスティックインディケータ(平滑化されたq期間ストキャスティック）はストキャスティックインディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。

qバーの終値と安値の差が表示されます。ストキャスティックの数値は期間の安値に早退した価格の位置を示し（qバー） >=0 です。







WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_TStoch.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。





Blau_TStochストキャスティックインディケータ

計算：

q期間ストキャスティックの計算には下記の方式が使われます。

stoch(price,q) = price - LL(q)

price - 現在の時間枠の終値

q - ストキャスティックの計算に使われるバーの数

LL(q) - qバーの安値

ここで

平滑化されたq期間ストキャスティックは下記のように計算されます。



TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

ここで

price - 終値

q - ストキャスティックの計算に使われるバーの数

stoch(price,q)=price-LL(q)- q期間ストキャスティック

EMA(stoch(price,q),r) - 1番目の平滑化- 期間 r でストキャスティックに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線

EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA

EMA(EMA(...,r),s) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA

入力パラメータ



q - ストキャスティックの計算に使われた期間（デフォルトはq=5）

r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）

s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）

u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項：

