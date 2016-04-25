無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Blau_TStochストキャスティックインディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 914
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
William Blau によるストキャスティックインディケータ(平滑化されたq期間ストキャスティック）はストキャスティックインディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。
qバーの終値と安値の差が表示されます。ストキャスティックの数値は期間の安値に早退した価格の位置を示し（qバー） >=0 です。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_TStoch.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
Blau_TStochストキャスティックインディケータ
計算：
q期間ストキャスティックの計算には下記の方式が使われます。
stoch(price,q) = price - LL(q)
- price - 現在の時間枠の終値
- q - ストキャスティックの計算に使われるバーの数
- LL(q) - qバーの安値
平滑化されたq期間ストキャスティックは下記のように計算されます。
TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)
ここで
- price - 終値
- q - ストキャスティックの計算に使われるバーの数
- stoch(price,q)=price-LL(q)- q期間ストキャスティック
- EMA(stoch(price,q),r) - 1番目の平滑化- 期間 r でストキャスティックに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線
- EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA
- EMA(EMA(...,r),s) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA
入力パラメータ
- q - ストキャスティックの計算に使われた期間（デフォルトはq=5）
- r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項：
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/363
Blau_Ergodic
William Blau によるErgodic Oscillator（エルゴードオシレータ）Blau_TSI
William Blau による真力指標（True Strength Index、TSI）
Blau_TStochIストキャスティック指数
William Blauによるストキャスティック指数インディケータ(正規化・平滑化されたq期間ストキャスティック）Blau_TS_Stochasticストキャスティック
William Blau によるストキャスティック