作者: Andrey N. Bolkonsky



William Blau 的随机指标 (平滑 q-周期随机) 基于随机指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。

它显示收盘价与 q 柱线的最低价之间的距离。随机数字值表示相对于价格周期内 (q 柱线) 的最低价的价格位, 数值 >=0。







WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹 \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TStoch.mq5 必须放在 >客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\





随机指标 Blau_TStoch

计算:

使用以下公式计算 q-周期随机:

stoch(price,q) = price - LL(q)

price - 当前时间帧的收盘价;

q - 柱线数量, 用在计算随机值;

LL(q) - q 柱线的最低价。

此处:

计算平滑 q-周期随机值如下:



TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

此处:

price - 收盘价;

q - 柱线数量, 用在计算随机值;

stoch(price,q)=price-LL(q)- q-周期随机值;

EMA(stoch(price,q),r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于随机;

EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。

输入参数:



q - 周期, 用于计算随机值 (省缺 q=5);

r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);

s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);

u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);

AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

注释:

