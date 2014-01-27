代码库部分
指标

随机指标 Blau_TStoch - MetaTrader 5脚本

Andrey F. Zelinsky
1742
(18)
blau_tstoch.mq5 (7 KB) 预览
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
作者: Andrey N. Bolkonsky

William Blau 的随机指标 (平滑 q-周期随机) 基于随机指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。

它显示收盘价与 q 柱线的最低价之间的距离。随机数字值表示相对于价格周期内 (q 柱线) 的最低价的价格位, 数值 >=0。

随机指标 Blau_TStoch

  • WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
  • Blau_TStoch.mq5 必须放在 >客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

随机指标 Blau_TStoch

随机指标 Blau_TStoch

计算:

使用以下公式计算 q-周期随机:

stoch(price,q) = price - LL(q)

此处:
  • price - 当前时间帧的收盘价;
  • q - 柱线数量, 用在计算随机值;
  • LL(q) - q 柱线的最低价。

计算平滑 q-周期随机值如下:

TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

此处:

  • price - 收盘价;
  • q - 柱线数量, 用在计算随机值;
  • stoch(price,q)=price-LL(q)- q-周期随机值;
  • EMA(stoch(price,q),r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于随机;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。

输入参数:

  • q - 周期, 用于计算随机值 (省缺 q=5);
  • r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);
  • s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
  • u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
  • AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

注释:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
  • 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/363

