随机指标 Blau_TStoch - MetaTrader 5脚本
William Blau 的随机指标 (平滑 q-周期随机) 基于随机指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
它显示收盘价与 q 柱线的最低价之间的距离。随机数字值表示相对于价格周期内 (q 柱线) 的最低价的价格位, 数值 >=0。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_TStoch.mq5 必须放在 >客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
随机指标 Blau_TStoch
计算:
使用以下公式计算 q-周期随机:
stoch(price,q) = price - LL(q)
- price - 当前时间帧的收盘价;
- q - 柱线数量, 用在计算随机值;
- LL(q) - q 柱线的最低价。
计算平滑 q-周期随机值如下:
TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)
此处:
- price - 收盘价;
- q - 柱线数量, 用在计算随机值;
- stoch(price,q)=price-LL(q)- q-周期随机值;
- EMA(stoch(price,q),r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于随机;
- EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。
输入参数:
- q - 周期, 用于计算随机值 (省缺 q=5);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注释:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/363
