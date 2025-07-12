거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
확률 지표 Blau_TStoch - MetaTrader 5용 지표
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에서 설명한 확률 지표(q-기간 확률, 평활화된 q-기간 확률)를 설명합니다.
스토캐스틱은 현재 기간의 종가에서 이전 분기 동안의 가격 변동 범위의 저점까지의 거리를 말합니다. q-기간 스토캐스틱 값은 q-기간 가격 변동 범위의 저점을 기준으로 가격이 얼마나 이동했는지를 나타냅니다. q-기간 스토캐스틱의 값은 양수이거나 0입니다.
자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_터미널 카탈로그\MQL5\포함\에 배치해야 합니다.
- Blau_TStoch.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 위치해야 합니다.
Blau_TStoch 스토캐스틱 인디케이터
계산:
q-주기 스토캐스틱 공식입니다:
Where:
stoch(price,q) = price - LL(q)
- 가격 - 현재 기간의 [종가] 가격입니다;
- q - 확률 계산에 포함된 가격 차트의 기간 수입니다;
- LL(q) - 해당 기간 q에 대한 이전 q 기간의 최저 가격의 최소값입니다.
평활화된 q-기간 스토캐스틱의 공식입니다:
여기서
TStoch(가격,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(stoch(가격,q),r),s),u)
- 가격 - 가격 차트의 가격 기준인 [종가] 가격입니다;
- q - 스토캐스틱 계산에 참여하는 가격 차트의 기간 수입니다;
- 스토치(가격,q)=가격-LL(q) - q-기간 스토캐스틱;
- EMA(stoch(price,q),r) - 1차 평활화 - q-기간 스토캐스틱에 적용된 기간 r의 지수이동평균 (지수);
- EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 r의 지수에 적용된 기간 s의 지수;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수.
입력 매개변수:
- q - 스토캐스틱이 계산되는 주기(기본값은 q=5);
- r - 스토캐스틱에 적용되는 첫 번째 EMA의 주기(기본값은 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간입니다(기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간입니다(기본값은 u=3);
- AppliedPrice - 가격 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
제한 사항:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).
