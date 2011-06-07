Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор стохастика Blau_TStoch - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2833
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индикатор стохастика (q-периодный стохастик; сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Стохастик - это расстояние от цены закрытия текущего периода до низшей точкой диапазона колебания цены за предыдущие q периодов. Величина q-периодного стохастика показывает, насколько сильно цена смещена относительно низшей точки q-периодного диапазона колебания цены. Значения q-периодного стохастика положительны, либо равны нулю.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_TStoch.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Индикатор стохастика Blau_TStoch
Расчет:
Формула q-периодного стохастика:
stoch(price,q) = price - LL(q)
- price - цена [закрытия] текущего периода;
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;
- LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q.
Формула сглаженного q-периодного стохастика:
TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)
- price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;
- stoch(price,q)=price-LL(q) - q-периодный стохастик;
- EMA(stoch(price,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к q-периодному стохастику;
- EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
Входные параметры:
- q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);
- r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
Эргодический осциллятор Уильяма Блау.Индекс истинной силы Blau_TSI
Индикатор индекса истинной силы (True Strength Index) Уильяма Блау.
Индекс стохастика (нормированный сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау.Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic
Стохастический осциллятор Уильяма Блау.