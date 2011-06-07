Автор: Andrey N. Bolkonsky





Индикатор стохастика (q-периодный стохастик; сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Стохастик - это расстояние от цены закрытия текущего периода до низшей точкой диапазона колебания цены за предыдущие q периодов. Величина q-периодного стохастика показывает, насколько сильно цена смещена относительно низшей точки q-периодного диапазона колебания цены. Значения q-периодного стохастика положительны, либо равны нулю.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TStoch.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индикатор стохастика Blau_TStoch

Расчет:



Формула q-периодного стохастика:

stoch(price,q) = price - LL(q)

price - цена [закрытия] текущего периода;

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;

LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q.

где:

Формула сглаженного q-периодного стохастика:



TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;

stoch(price,q)=price-LL(q) - q-периодный стохастик;

EMA(stoch(price,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к q-периодному стохастику;

EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

где:

Входные параметры:



q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);

r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Ограничения:

