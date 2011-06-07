CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор стохастика Blau_TStoch - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индикатор стохастика (q-периодный стохастик; сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Стохастик - это расстояние от цены закрытия текущего периода до низшей точкой диапазона колебания цены за предыдущие q периодов. Величина q-периодного стохастика показывает, насколько сильно цена смещена относительно низшей точки q-периодного диапазона колебания цены. Значения q-периодного стохастика положительны, либо равны нулю.

Индикатор стохастика Blau_TStoch

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_TStoch.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Расчет:

Формула q-периодного стохастика:

stoch(price,q) = price - LL(q)

где:
  • price - цена [закрытия] текущего периода;
  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;
  • LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q.

Формула сглаженного q-периодного стохастика:

TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

где:
  • price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;
  • stoch(price,q)=price-LL(q) - q-периодный стохастик;
  • EMA(stoch(price,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к q-периодному стохастику;
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

Входные параметры:

  • q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);
  • r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Ограничения:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

