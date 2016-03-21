und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DRAW_SECTION - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1007
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Abschnitte zwischen Hoch und Tief-Kursen der aktuellen Bar.
Die Farbe der Linie, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. Achten Sie darauf dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_SECTION) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.
Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/331
Der DRAW_LINE Zeichnungstyp Wird für die Zeichnung der Werte des Indikators Speichers (Idicator buffers) als Linie verwendet.DRAW_NONE
Der DRAW_NONE Zeichnungstyp wird in den Fällen verwendet, wo sie eine Berechnung durchführen und die Ergebnisse der Berechnungen im "Data Window" anzeigen aber die Zeichnung selbst nicht benötigt wird.
Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte eines Indikator-Speichers (indicator buffer) als Histogramm.DRAW_HISTOGRAM2
Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte zweier Indikator-Speicher (indicator buffer) als Histogramm.