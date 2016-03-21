CodeBaseKategorien
Indikatoren

DRAW_SECTION - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet Abschnitte zwischen Hoch und Tief-Kursen der aktuellen Bar.

Die Farbe der Linie, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. Achten Sie darauf dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_SECTION) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_SECTION

DRAW_LINE DRAW_LINE

Der DRAW_LINE Zeichnungstyp Wird für die Zeichnung der Werte des Indikators Speichers (Idicator buffers) als Linie verwendet.

DRAW_NONE DRAW_NONE

Der DRAW_NONE Zeichnungstyp wird in den Fällen verwendet, wo sie eine Berechnung durchführen und die Ergebnisse der Berechnungen im "Data Window" anzeigen aber die Zeichnung selbst nicht benötigt wird.

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte eines Indikator-Speichers (indicator buffer) als Histogramm.

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte zweier Indikator-Speicher (indicator buffer) als Histogramm.