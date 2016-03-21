Der Indikator zeichnet Abschnitte zwischen Hoch und Tief-Kursen der aktuellen Bar.



Die Farbe der Linie, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. Achten Sie darauf dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_SECTION) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.



