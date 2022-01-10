거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
지표는 바의 고가와 저가 사이의 섹션을 표시합니다.
섹션의 색상, 너비 및 스타일은 N 틱마다 무작위로 변경됩니다. plot1 그래픽 플롯(DRAW_SECTION)의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수). N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.
MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.
DRAW_LINE
DRAW_LINE 스타일은 지표의 버퍼 값을 선으로 표시하는 데 사용됩니다.DRAW_NONE
DRAW_NONE 그리기 스타일은 "데이터 창"에서 지표의 값을 계산하고 표시해야 하지만 플로팅이 필요하지 않은 경우에 사용됩니다.
DRAW_HISTOGRAM
DRAW_HISTOGRAM 그리기 스타일은 지표의 버퍼 값을 히스토그램으로 표시하는 데 사용됩니다.DRAW_HISTOGRAM2
DRAW_HISTOGRAM2 그리기 스타일은 두개 지표의 버퍼 값을 히스토그램으로 표시하는 데 사용됩니다.