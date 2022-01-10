지표는 바의 고가와 저가 사이의 섹션을 표시합니다.



섹션의 색상, 너비 및 스타일은 N 틱마다 무작위로 변경됩니다. plot1 그래픽 플롯(DRAW_SECTION)의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수). N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.



