Indicadores

Demo_DRAW_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5

Visualizaciones:
1176
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Ejemplo simple del uso del estilo de trazado la DRAW_ZIGZAG .

El indicador conecta los altibajos de las barras vecinas.

Vea también: Los estilos de los trazos en MQL5.

DRAW_ZIGZAG

