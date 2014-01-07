Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Demo_DRAW_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1176
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Ejemplo simple del uso del estilo de trazado la DRAW_ZIGZAG .
El indicador conecta los altibajos de las barras vecinas.
Vea también: Los estilos de los trazos en MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/295
Demo_resource_EA
Ejemplo de uso de los recursos. Crear un botón, utilizando el objeto de tipo OBJ_BITMAP_LABEL.Asistente MQL5 - Clases de patrones de velas
La clases pueden utilizarse para la creación de clases de señales de trade con patrones de velas invertidas.
ChartNavigate Demo
Simple script con la demostración del uso de la función ChartNavigate().Average Directional Movement Index Wilder
El Average Directional Movement Index by Wilder (ADX Wilder, Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder) sirve para determinar si hay una tendencia en el precio.