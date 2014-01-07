Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Average Directional Movement Index Wilder - indicador para MetaTrader 5
El Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) sirve para determinar si hay una tendencia en el precio.
Este indicador técnico se construye en estricta correspondencia con el algoritmo que Welles Wilder describe en su libro "Nuevos Conceptos sobre Sistemas Técnicos de Operaciones en Bolsa".
Las reglas de trading de este indicador se describen en el Average Directional Movement Index.
Cálculo:
Primero se calculan los cambios positivos (dm_plus) y negativos (dm_minus) de cada barra, así como el rango verdadero (true range, tr):
If Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), de otro modo dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
donde:
- High(i) - precio máximo de la barra actual;
- Low(i) - precio mínimo de la barra actual;
- High(i-1) - precio máximo de la barra anterior;
- Low(i-1) - precio mínimo de la barra anterior;
- Close(i-1) - precio de cierre de la barra anterior;
- Max (a, b , c) - valor máximo de los números: a, b y c;
- ABS(X) - valor absoluto de X.
A continuación se calculan los valores suavizados: Plus_D(i), Minus_D(i) y ATR():
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
donde:
- SMMA(X, N, i) - Smoothed Moving Average de X series de la barra actual;
- Perod_ADX - número de barras utilizadas en el cálculo.
Luego se calcula el Directional Movement Index (Índice de Movimiento Direccional), DX(i):
Tras los cálculos preliminares se obtiene el valor ADX(i) en la barra actual, suavizando los valores del índice DX:
