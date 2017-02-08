CodeBaseKategorien
Indikatoren

SilverTrend_Signal_Alert - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor: Ramdass - Conversion only

Der SilverTrend Semaphor-Signalindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Für das Senden von Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen wurden im Code des Indikators die folgenden Änderungen vorgenommen:

  1. Es wurden neue Eingabevariablen den Eingabeparametern hinzugefügt
    input uint NumberofBar=1;//Balkennummer für das Senden eines Signals
input bool SoundON=true; //Aktivieren von Alerts
input uint NumberofAlerts=2;//Anzahl von Alerts
input bool EMailON=false; //Das Senden des Signals per E-Mail aktivieren
input bool PushON=false; //Das Senden des Signals an Mobilgeräte aktivieren
  2. Es wurden drei neue Funktionen BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() am Ende des Codes hinzugefügt
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // Text des Namens des Indikators für E-Mails und Push-Benachrichtigungen
               double &BuyArrow[],        // Puffer des Indikators mit Kaufsignalen
               const int Rates_total,     // aktuelle Anzahl der Balken
               const int Prev_calculated, // Anzahl der Balken auf dem vorherigen Tick
               const double &Close[],     // Schlusskurs
               const int &Spread[])       // Spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // Text des Namens des Indikators für E-Mails und Push-Benachrichtigungen
                double &SellArrow[],       // Puffer des Indikators mit Verkaufssignalen
                const int Rates_total,     // aktuelle Anzahl der Balken
                const int Prev_calculated, // Anzahl der Balken auf dem vorherigen Tick
                const double &Close[],     // Schlusskurs
                const int &Spread[])       // Spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Erhalten der Timeframe als String                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. Es wurden einige Aufrufe von BuySignal() und SellSignal() in den OnCalculate() Block nach den Berechnungsschleifen hinuzugefügt
    //---
    BuySignal("SilverTrend_Signal_Alert",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    SellSignal("SilverTrend_Signal_Alert",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //---

Wobei BuyBuffer und SellBuffer Namen der Puffer des Indikators mit Buy- und Sell-Signalen sind. Als leere Werte müssen in den Puffern entweder Nulls oder EMPTY_VALUE setzt werden.

Es wird angenommen, dass der Aufruf der BuySignal() und SellSignal() Funktionen im OnCalculate() Block nur einmal im Code des Indikators verwendet wird.

Abb.1. Der SilverTrend_Signal_Alert Indikator auf dem Chart

Abb.1. Der SilverTrend_Signal_Alert Indikator auf dem Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16812

