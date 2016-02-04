Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JJRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 719
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador JJRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador JJRSX.mq5.
Fig. 1. Indicador JJRSX_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14354
