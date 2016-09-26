CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JJRSX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
606
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ansehen
jjrsx_htf.mq5 (10.7 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator JJRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator JJRSX.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator JJRSX_HTF

in Abb.1. Der Indikator JJRSX_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14354

HistVolatility_HTF HistVolatility_HTF

Der Indikator HistVolatility mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Go_HTF Go_HTF

Der Indikator Go mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

JCCX_HTF JCCX_HTF

Der Indikator JCCX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorJFatlAcceleration_HTF ColorJFatlAcceleration_HTF

Der Indikator ColorJFatlAcceleration mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.