喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数部分带有时段选择选项的JJRSX指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要JJRSX.mq5指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. JJRSX_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14354
