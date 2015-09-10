CodeBaseSecciones
Exp_FractalAMA_MBK - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1106
(23)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB)
\MQL5\Indicators\
fractalama_mbk.mq5 (8.47 KB)
\MQL5\Experts\
exp_fractalama_mbk.mq5 (6.38 KB)
El experto Exp_FractalAMA_MBK está construido en base a las señales de las medias móviles del indicador FractalAMA_MBK.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre las líneas principal y de señal del indicador.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador FractalAMA_MBK.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H12:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

