Exp_FractalAMA_MBK - Asesor Experto para MetaTrader 5
El experto Exp_FractalAMA_MBK está construido en base a las señales de las medias móviles del indicador FractalAMA_MBK.
La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre las líneas principal y de señal del indicador.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador FractalAMA_MBK.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H12:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
