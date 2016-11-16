コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_FractalAMA_MBK - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
736
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
fractalama_mbk.mq5 (8.47 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_fractalama_mbk.mq5 (6.38 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_FractalAMA_MBKエキスパートアドバイザーはFractalAMA_MBK指標の2つの移動平均によって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルは、指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたFractalAMA_MBK.ex5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の取引例

図1　チャート上の取引例

H12での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13644

FractalAMA_MBK_HTF FractalAMA_MBK_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractalAMA_MBK指標

Exp_ForecastOscilator Exp_ForecastOscilator

Exp_ForecastOscilatorエキスパートアドバイザー はForecastOscilatorセマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。

FractalChannel_HTF FractalChannel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractalChannel指標

DonchianChannels_HTF DonchianChannels_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDonchianChannels指標