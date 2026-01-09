CodeBaseSezioni
Nikolay Kositsin
L'indicatore MultiX2MASignal visualizza informazioni sulle tendenze attuali utilizzando i valori di quattro indicatori X2MA di diversi timeframe.

Ogni indicatore X2MA corrisponde a una delle quattro linee dell'indicatore. Se l'indicatore X2MA è in aumento, il colore della linea è blu, se è in diminuzione - arancione. I punti colorati sulle linee appaiono al momento del cambio di barra del timeframe corrispondente.

Affinché l'indicatore funzioni, l'indicatore X2MA.mq5 deve essere presente nella cartella terminal_directory/mQL5/Indicators.

L'indicatore X2MA.mq5 utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (è necessario copiarle nella cartella terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore di segnale MultiX2MAS

Fig.1 Indicatore MultiX2MASignal

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1045

