MultiX2MASignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores X2MA obtidos a partir de diversos períodos de tempo. Cada indicador X2MA equivale a uma das 4 linhas do indicador MultiX2MASignal. Se o indicador X2MA sobe, sua linha é azul, se está descendo, sua linha é laranja. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do período de tempo relevante está se alterando.

Para poder operar com este indicador é necessário copiar o arquivo X2MA.mq5 para terminal_directory\MQL5\Indicators.

O indicador X2MA.mq5 utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".





Fig.1 Indicador MultiX2MASignal