MultiX2MASignal - indicador para MetaTrader 5
MultiX2MASignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores X2MA obtidos a partir de diversos períodos de tempo. Cada indicador X2MA equivale a uma das 4 linhas do indicador MultiX2MASignal. Se o indicador X2MA sobe, sua linha é azul, se está descendo, sua linha é laranja. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do período de tempo relevante está se alterando.
Para poder operar com este indicador é necessário copiar o arquivo X2MA.mq5 para terminal_directory\MQL5\Indicators.
O indicador X2MA.mq5 utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador MultiX2MASignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1045
