L'indicateur MultiX2MASignal affiche des informations sur les tendances actuelles en utilisant les valeurs de quatre indicateurs X2MA de différentes périodes.



Chaque indicateur X2MA correspond à l'une des quatre lignes d'indicateur. Si l'indicateur X2MA est à la hausse, la ligne est bleue, s'il est à la baisse, elle est orange. Les points de couleur sur les lignes apparaissent au moment du changement de barre du cadre temporel correspondant.

Pour que l'indicateur fonctionne, l'indicateur X2MA.mq5 doit être présent dans le dossier terminal_directory/mQL5/Indicators.

L'indicateur X2MA.mq5 utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le dossier terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Fig.1 Indicateur MultiX2MASignal