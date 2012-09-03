Индикатор MultiX2MASignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов X2MA с разных таймфреймов.



Каждому индикатору X2MA соответствует одна из четырёх линий индикатора. Если индикатор X2MA растёт, то цвет линии синий, если падает - оранжевый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора X2MA.mq5.

Индикатор X2MA.mq5 использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор MultiX2MASignal