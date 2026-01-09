Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

MultiX2MASignal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(16)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

MultiX2MASignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden dört X2MA göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.

Her X2MA göstergesi dört gösterge çizgisinden birine karşılık gelir. X2MA göstergesi yükseliyorsa, çizginin rengi mavi, düşüyorsa - turuncu olur. Çizgilerdeki renkli noktalar, ilgili zaman diliminin çubuk değişimi anında görünür.

Göstergenin çalışması için X2MA.mq5 göstergesinin terminal_directory/mQL5/Indicators klasöründe bulunması gerekir.

X2MA.mq5 göstergesi SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 MultiX2MASignal göstergesi

Şekil 1 MultiX2MASignal göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1045

Candlestick Body, High Low and Wick Range Candlestick Body, High Low and Wick Range

Gövde aralığını, yüksek düşük aralığını, üst fitil aralığını ve alt fitil aralığı değerini görmek için mum çubuğuna tıklayın.

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

Bu gösterge, fiyat hareketini merkezi bir temel seviye etrafında dört çeyreğe bölen bir teknik analiz konsepti olan "Çeyrek Teorisi "ni uygular. Birden fazla varlık türüyle (Forex, hisse senetleri, emtialar, vb.) çalışmak üzere tasarlanmıştır ve grafikte görsel çeyrek seviyeleri sağlar.

Gann_Multi_Trend Gann_Multi_Trend

Küçük, orta ve büyük trend göstergesi

MultiMACDSignal MultiMACDSignal

MultiMACDSignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden altı MACD göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.