Gövde aralığını, yüksek düşük aralığını, üst fitil aralığını ve alt fitil aralığı değerini görmek için mum çubuğuna tıklayın.

Bu gösterge, fiyat hareketini merkezi bir temel seviye etrafında dört çeyreğe bölen bir teknik analiz konsepti olan "Çeyrek Teorisi "ni uygular. Birden fazla varlık türüyle (Forex, hisse senetleri, emtialar, vb.) çalışmak üzere tasarlanmıştır ve grafikte görsel çeyrek seviyeleri sağlar.