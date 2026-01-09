Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
MultiX2MASignal - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 6
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
MultiX2MASignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden dört X2MA göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.
Her X2MA göstergesi dört gösterge çizgisinden birine karşılık gelir. X2MA göstergesi yükseliyorsa, çizginin rengi mavi, düşüyorsa - turuncu olur. Çizgilerdeki renkli noktalar, ilgili zaman diliminin çubuk değişimi anında görünür.
Göstergenin çalışması için X2MA.mq5 göstergesinin terminal_directory/mQL5/Indicators klasöründe bulunması gerekir.
X2MA.mq5 göstergesi SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.
Şekil 1 MultiX2MASignal göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1045
Gövde aralığını, yüksek düşük aralığını, üst fitil aralığını ve alt fitil aralığı değerini görmek için mum çubuğuna tıklayın.Aklamavo Quarters Theory
Bu gösterge, fiyat hareketini merkezi bir temel seviye etrafında dört çeyreğe bölen bir teknik analiz konsepti olan "Çeyrek Teorisi "ni uygular. Birden fazla varlık türüyle (Forex, hisse senetleri, emtialar, vb.) çalışmak üzere tasarlanmıştır ve grafikte görsel çeyrek seviyeleri sağlar.
Küçük, orta ve büyük trend göstergesiMultiMACDSignal
MultiMACDSignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden altı MACD göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.