Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Segnale MultiMACDS - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore MultiMACDSignal visualizza informazioni sulle tendenze attuali utilizzando i valori di sei indicatori MACD di diversi timeframe.
Ogni indicatore MACD corrisponde a una delle sei linee di segnale. Se l'istogramma MACD si trova al di sopra della sua linea di segnale, il colore della linea è verde, se al di sotto - rosa. I punti colorati sulle linee appaiono al momento del cambio di barra del timeframe corrispondente.
Fig.1 Indicatore MultiMACDSignal
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1041
Indicatore di tendenza minore, intermedio e maggioreSegnale MultiX2MAS
L'indicatore MultiX2MASignal visualizza informazioni sulle tendenze attuali utilizzando i valori di quattro indicatori X2MA di diversi timeframe.
Pannello professionale per la chiusura delle posizioni con 6 filtri intelligenti. Chiusura di tutte le posizioni, per tipo, per simbolo o per profitto/perdita. Visualizzazione del P&L in tempo reale. Perfetto per le uscite di emergenza e la gestione del rischio. Include conferme di sicurezza.Candle Time Count Down
Candela corrente da chiudere in x tempo