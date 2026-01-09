CodeBaseSezioni
Segnale MultiMACDS - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore MultiMACDSignal visualizza informazioni sulle tendenze attuali utilizzando i valori di sei indicatori MACD di diversi timeframe.

Ogni indicatore MACD corrisponde a una delle sei linee di segnale. Se l'istogramma MACD si trova al di sopra della sua linea di segnale, il colore della linea è verde, se al di sotto - rosa. I punti colorati sulle linee appaiono al momento del cambio di barra del timeframe corrispondente.

Fig.1 Indicatore di segnale MultiMACDS

Fig.1 Indicatore MultiMACDSignal

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1041

