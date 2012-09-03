Ставь лайки и следи за новостями
MultiMACDSignal - индикатор для MetaTrader 5
- 3049
Индикатор MultiMACDSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения шести индикаторов MACD с разных таймфреймов.
Каждому индикатору MACD соответствует одна из шести линий индикатора. Если гистограмма MACD находится выше своей сигнальной линии, то цвет линии зелёный, если ниже - розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1 Индикатор MultiMACDSignal
