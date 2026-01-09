CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

MultiMACDSignal - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
8
Note:
(18)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

L'indicateur MultiMACDSignal affiche des informations sur les tendances actuelles en utilisant les valeurs de six indicateurs MACD sur différentes périodes.

Chaque indicateur MACD correspond à l'une des six lignes d'indicateur. Si l'histogramme MACD est au-dessus de sa ligne de signal, la couleur de la ligne est verte, s'il est en dessous - rose. Les points colorés sur les lignes apparaissent au moment du changement de barre du cadre temporel correspondant.

Fig.1 Indicateur MultiMACDSignal

Fig.1 Indicateur MultiMACDSignal

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1041

Gann_Multi_Trend Gann_Multi_Trend

Indicateur de tendance mineure, intermédiaire et majeure

MultiX2MASignal MultiX2MASignal

L'indicateur MultiX2MASignal affiche des informations sur les tendances actuelles en utilisant les valeurs de quatre indicateurs X2MA sur différentes périodes.

Professional Close All Positions Panel Professional Close All Positions Panel

Panneau professionnel pour la clôture des positions avec 6 filtres intelligents. Clôturez tout, par type, par symbole ou par profit/perte. Affichage du compte de résultat en temps réel. Parfait pour les sorties d'urgence et la gestion des risques. Inclut des confirmations de sécurité.

Candle Time Count Down Candle Time Count Down

Bougie actuelle à fermer dans x temps