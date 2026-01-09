Rejoignez notre page de fans
MultiMACDSignal - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur MultiMACDSignal affiche des informations sur les tendances actuelles en utilisant les valeurs de six indicateurs MACD sur différentes périodes.
Chaque indicateur MACD correspond à l'une des six lignes d'indicateur. Si l'histogramme MACD est au-dessus de sa ligne de signal, la couleur de la ligne est verte, s'il est en dessous - rose. Les points colorés sur les lignes apparaissent au moment du changement de barre du cadre temporel correspondant.
Fig.1 Indicateur MultiMACDSignal
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1041
