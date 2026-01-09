Fan sayfamıza katılın
MultiMACDSignal - MetaTrader 5 için gösterge
MultiMACDSignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden altı MACD göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.
Her MACD göstergesi altı gösterge çizgisinden birine karşılık gelir. MACD histogramı sinyal çizgisinin üzerindeyse, çizginin rengi yeşil, altındaysa pembedir. Çizgilerdeki renkli noktalar, ilgili zaman diliminin çubuk değişimi anında görünür.
Şekil 1 MultiMACDSignal göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1041
