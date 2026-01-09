Kod TabanıBölümler
MultiMACDSignal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
MultiMACDSignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden altı MACD göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.

Her MACD göstergesi altı gösterge çizgisinden birine karşılık gelir. MACD histogramı sinyal çizgisinin üzerindeyse, çizginin rengi yeşil, altındaysa pembedir. Çizgilerdeki renkli noktalar, ilgili zaman diliminin çubuk değişimi anında görünür.

Şekil 1 MultiMACDSignal göstergesi

Şekil 1 MultiMACDSignal göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1041

