MultiMACDSignal使用从不同周期得到的六个MACD指标值，显示目前的趋势信息。每个MACD指标对应于6个指标线之一。如果 MACD直方图在信号线之上，信号线是绿色，如果在信号线之下，信号线是粉红色。当相关周期的柱线发生变化时，色点则显示在线上。





图1 MultiMACDSignal指标