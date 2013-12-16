请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiMACDSignal使用从不同周期得到的六个MACD指标值，显示目前的趋势信息。每个MACD指标对应于6个指标线之一。如果 MACD直方图在信号线之上，信号线是绿色，如果在信号线之下，信号线是粉红色。当相关周期的柱线发生变化时，色点则显示在线上。
图1 MultiMACDSignal指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1041
ColorRVI_HTF
经典版RVI指标（相对活力指数）- 可将该指标的周期固定设置在一个不同于图表周期的周期。指标显示为云MultiLineMovingAverage
该MultiLineMovingAverage指标在活动图表窗口显示六条不同周期不同水平的均线。
MultiRVISignal
MultiRVISignal使用从不同周期得到的四个RVI指标值，显示目前的趋势信息。Gann_Multi_Trend
短暂, 次要以及主要趋势的指标