지표

멀티맥시그널 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
7
평가:
(18)
게시됨:
멀티맥드시그널 인디케이터는 서로 다른 차트주기의 6개 MACD 인디케이터 값을 사용하여 현재 추세에 대한 정보를 표시합니다.

각 MACD 인디케이터는 6개의 인디케이터 라인 중 하나에 해당합니다. MACD 히스토그램이 신호선 위에 있으면 선의 색은 녹색, 아래에 있으면 분홍색입니다. 선의 컬러 포인트는 해당 기간의 막대가 변경되는 순간에 나타납니다.

그림 1 멀티맥드 시그널 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1041

