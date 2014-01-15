Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Color ZigZag - indicador para MetaTrader 5
ColorZZ es la modificación del indicador FastZZ. ColorZZ dibuja segmentos de diferentes colores dependiendo de la proporción del rango del segmento actual hasta el rango del segmento anterior. Están seleccionadas los siguientes valores de las proporciones: Red(<=0.382), Gold(<=0.618), Lime(<=1), Aqua(<=1.618) y Blue(>1.618).
Advertencia. El color del segmento vertical no se muestra correctamente en este indicador. Esto es debido a las limitaciones técnicas del estilo de trazado DRAW_COLOR_ZIGZAG.
