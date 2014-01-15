CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Color ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Yury Kulikov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2083
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
colorzz.mq5 (6.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

ColorZZ es la modificación del indicador FastZZ. ColorZZ dibuja segmentos de diferentes colores dependiendo de la proporción del rango del segmento actual hasta el rango del segmento anterior. Están seleccionadas los siguientes valores de las proporciones: Red(<=0.382), Gold(<=0.618), Lime(<=1), Aqua(<=1.618) y Blue(>1.618).

Advertencia. El color del segmento vertical no se muestra correctamente en este indicador. Esto es debido a las limitaciones técnicas del estilo de trazado DRAW_COLOR_ZIGZAG.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1040

New Highs-New Lows Index New Highs-New Lows Index

El índice New Highs-New Lows se calcula como la diferencia entre el número de pares de divisas que han alcanzado nuevos máximos en un periodo de tiempo determinado y el número de pares que han alcanzado nuevos mínimos en el mismo plazo de tiempo.

ColorRVI_HTF ColorRVI_HTF

Variante clásica del indicador RVI (Relative Vigor Index) que puede ser configurado para mostrar valores correspondientes a un periodo diferente al del grafico al que se adjunta. El indicador se visualiza como una nube.

Fast Trading Panel Fast Trading Panel

Fast Trading Panel - panel de negociación rápida

MA2CCI MA2CCI

Asesor Experto que opera basado en dos МАs y CCI