El índice New Highs-New Lows se calcula como la diferencia entre el número de pares de divisas que han alcanzado nuevos máximos en un periodo de tiempo determinado y el número de pares que han alcanzado nuevos mínimos en el mismo plazo de tiempo.

Variante clásica del indicador RVI (Relative Vigor Index) que puede ser configurado para mostrar valores correspondientes a un periodo diferente al del grafico al que se adjunta. El indicador se visualiza como una nube.