거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ColorZZ는 FastZZ 인디케이터를 변형한 것입니다. ColorZZ는 이전 세그먼트 스프레드에 대한 현재 세그먼트 스프레드의 비율에 따라 다른 색상으로 세그먼트를 그립니다. 레드(<=0.382), 골드(<=0.618), 라임(<=1), 아쿠아(<=1.618), 블루(>1.618) 비율 값을 선택할 수 있습니다.
경고. 이 표시기는 세로 세그먼트의 색상을 올바르게 표시하지 않습니다. 이는 드로잉 스타일 DRAW_COLOR_ZIGZAG의 기술적 제한 때문입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1040
빠른 거래 패널
빠른 거래 패널 - 빠른 거래를 위한 패널The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts
The Playground EA series was created for experimentation with Fair Value Gaps (FVGs) and liquidity concepts
신 최고가-신저가 지수
신최고-신저 지수는 해당 기간 동안 최고치를 기록한 통화쌍 수와 최저치를 기록한 통화쌍 수의 차이로 계산됩니다.Sample program for async/sync all close.
비동기식과 동기식을 모두 가깝게 비교하는 간단한 프로그램입니다. 샘플 프로그램이므로 조건을 추가하는 등 테스트 목적에 맞게 자유롭게 수정해 보세요.